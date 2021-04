Mano schiacciata dalla pressa mentre lavora: operaia in ospedale

Grave incidente sul lavoro, lunedì 26 aprile, in Via Padania a San Vendemiano. A.K, operaia 49enne di origini straniere, stava lavorando alla pressa nell'azienda Canzian Stampaggi quando la mano le è rimasta bloccata nel macchinario. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle ore 14.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i colleghi si sono subito attivati per liberarla dalla pressa chiamando sul posto i soccorsi. La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Conegliano: le sue condizioni sono subito apparse gravi per le lesioni riportate. Spetterà ora agli ispettori dello Spisal di Conegliano accertare se l'incidente sia stato provocato da una disattenzione fatale della donna o se ci sia stato un problema nel funzionamento della pressa. Fino ad ora l'azienda di stampaggio metalli, aperta da metà degli Anni '70, non aveva mai registrato incidenti sul lavoro nello stabilimento di San Vendemiano (aperto dal 2009).