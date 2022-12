Operaio cade da un'impalcatura, trasportato d'urgenza al Ca' Foncello

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 27 dicembre, attorno alle 9.20 circa, all'esterno del mobilificio Zalf di via Marosticana a Maser. Un operaio che stava eseguendo dei lavori di manutenzione nello stabilimento (chiuso in questi giorni per le festività natalizie) è caduto da un'impalcatura, scivolando da un'altezza di circa tre metri. L'uomo, forse a causa di un improvviso malore o per una disattenzione, è stato soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con elicottero, automedica e ambulanza: le lesioni riportate non sarebbero gravi tuttavia il personale medico ha optato per un trasporto d'urgenza del lavoratore al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sull'episodio indagano i tecnici del nucleo Spisal che hanno svolto gli accertamenti del caso per acclararne la dinamica e verificare se l'operaio fosse correttamente equipaggiato.