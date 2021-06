Gamba schiacciata da un carico di due quintali: operaio ricoverato al Ca' Foncello

Nel primo pomeriggio di martedì 15 giugno un operaio della ditta "OMD - Costruzioni meccaniche per l'industria" è stato ricoverato in ospedale a Treviso dopo che un carico dal peso di due quintali gli è crollato su una gamba mentre era al lavoro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'incidente è avvenuto nello stabilimento di Spresiano, in Via Antelao. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi che avevano assistito alla scena. Sul posto un'ambulanza del Suem 118 con un'automedica e il personale dello Spisal. L'operaio non sarebbe in pericolo di vita ma l'incidente rischia di aver compromesso per sempre la sua mobilità. Quello di ieri è l'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto negli ultimi mesi in provincia di Treviso. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per accertare le responsabilità dietro a questo ennesimo infortunio in azienda.