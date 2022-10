Operaio morto sul treno in fiamme: inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Imperia vuole vederci chiaro sull'incidente costato la vita a Carlo De Luca, operaio 55enne di Fregona morto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre sulla linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", gli inquirenti hanno sequestrato le immagini delle videocamere di sorveglianza lungo il tratto in cui è avvenuta l'esplosione. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo, un atto dovuto fino a quando non sarà fatta del tutto luce sulle cause dell'incidente. L'autopsia sul corpo di Carlo De Luca verrà effettuata domani, venerdì 14 ottobre. Dopo aver valutato le perizie e relazioni della Polfer e della polizia scientifica, gli inquirenti chiederanno anche un'ulteriore perizia sul locomotore diesel di cui è già stata acquisita scheda tecnica e libretto di manutenzione per verificare eventuali irregolarità. Dalle prime ricostruzoni della tragedia sembra che De Luca stesse lavorando su un cambio pieno d'olio del locomotore quando la motrice è esplosa all'improvviso. L'olio in fiamme ha avvolto il 55enne non lasciandogli via di scampo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un surriscaldamento del motore del locomotore che avrebbe provocato l'esplosione fatale.