Cede una cinghia, operaio travolto da una tonnellata di lastre

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente sul lavoro avvenuto giovedì 5 maggio, poco prima della 17, alla Altek di Nervesa della Battaglia, azienda specializzata in allestimenti e riparazioni di veicoli industriali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'operaio F.P. stava scaricando un carico di quattro lastre in plastica e metallo da 250 chili l'una che gli sono finite su una gamba a causa della rottura improvvisa di una cinghia del camion. Il rumore delle lastre cadute a terra e le urla dell'operaio hanno fatto scattare subito l'allarme. Sul posto anche il titolare Luciano Furlan. L'operaio ferito era assunto da cinque anni alla Altek, azienda che conta solo quattro dipendenti. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso. Nonostante le lesioni riportate alla gamba schiacciata dalle lastre, l'operaio non è in pericolo di vita.