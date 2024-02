Fonderia Corrà, operaio si ustiona mentre lavora: proclamata un'ora di sciopero

Sciopero di un'ora, mercoledì 7 febbraio, alla Fonderia Corrà di Montebelluna in segno di vicinanza all'operaio di 38 anni rimasto ustionato a una mano lunedì mattina, 5 febbraio. Trasportato d'urgenza al Ca' Foncello con l'elisoccorso, il 38enne è stato fortunatamente dimesso già nel pomeriggio di ieri.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", protagonista dell'incidente sul lavoro, avvenuto verso le 7.30 di mattina, è M.G. rimasto ustionato mentre stava maneggiando della ghisa i cui schizzi incandescenti l'hanno raggiunto a una mano. Per sua fortuna i colleghi che erano con lui si sono subito accorti di cosa stava succedendo e hanno dato l'allarme ai soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, è intervenuto l'elicottero di Treviso Emergenza che ha portato l'operaio al Ca' Foncello. A Montebelluna sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per gli accertamenti del caso. Un incidente, fortunatamente non grave, che ha fatto però infuriare la Rsu aziendale che ha proclamato, per mercoledì 7 febbraio, un'ora di sciopero nello stabilimento di Montebelluna. L'obiettivo della mobilitazione è sensibilizzare l'opinione pubblica e i vertici dell'azienda sul tema della sicurezza. All'interno della Fonderia, infatti, quello di ieri non sarebbe il primo incidente sul lavoro ma l'ultimo di una serie di episodi avvenuti anche in tempi recenti. Lo sciopero di un'ora riguarderà il primo turno in uscita e il secondo in entrata. Nel dicembre del 2022 l'ultimo incidente in ordine di tempo con un incendio divampato da uno dei forni, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno degli operai della Fonderia.