Antidroga, caccia a nove narcotrafficanti: arresti anche nella Marca

Dalle prime ore di venerdì 1º aprile è in corso un'importante operazione antidroga della polizia di Trieste per la cattura di 9 persone ritenute responsabili, in concorso, di traffico di droga. L'attività, che vede l'impiego di 60 poliziotti, sta interessando le squadre mobili di Treviso, Padova, Venezia, Pavia e Rovigo, luoghi in cui abitano i destinatari delle misure cautelari. Sono al lavoro anche i reparti cinofili e di prevenzione crimine. La procura di Trieste ha disposto, inoltre, una serie di perquisizioni nei confronti di altre persone vicine al gruppo criminale. Ulteriori informazioni saranno diffuse nel corso della giornata.