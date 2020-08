Droga nella Marca, perquisizioni a tappeto: denunciato un 22enne

Perquisizioni a tappeto nel territorio bassanese e nei comuni limitrofi della provincia di Treviso, con due arresti importanti per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di marijuana. Alle prime ore dell’alba di giovedì e venerdì, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa - con l’impiego di circa 60 militari del Comando Provinciale di Vicenza e l’ausilio di unità cinofile della Polizia Locale di Thiene e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza - hanno dato esecuzione a 19 perquisizioni personali e locali, delegate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, nell’ambito dell’operazione denominata “Good Guys” iniziata nel mese di marzo 2019.

Nello specifico, giovedì a Bassano del Grappa (VI), Tezze sul Brenta (VI), Romano d’Ezzelino (VI), Pieve del Grappa e San Zenone degli Ezzelini, sono stati eseguiti dieci decreti di perquisizione domiciliare e personale, emessi dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Nell'occasione è stato arrestato un giovane 28enne di Bassano del Grappa, fermato in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto trovato in possesso nella sua abitazione di: una serra contenente ì14 piante di marijuana in piena infiorescenza, ognuna delle quali dell’altezza media circa 1 metro; 18 grammi della medesima sostanza già essiccata, nonché bilancini elettronici; un telefono cellulare; del materiale per il confezionamento/produzione di stupefacente e circa euro 850 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. In attesa dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, il tutto su disposizione del Pubblico Ministero di turno, dott.ssa Maria Elena Pinna. Sabato mattina si è poi svolta l’udienza di convalida innanzi al Tribunale di Vicenza e l'arresto è stato convalidato, con l'applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

Inoltre, per il medesimo reato è stato deferito all'autorità giudiziaria anche un 22enne di San Zenone degli Ezzelini, trovato possesso di 60 grammi di marijuana, mentre alla Prefettura sono stati segnalati, quali assuntori, tre giovani bassanesi: un 23enne trovato in possesso di 7.5 grammi marijuana; un 21enne che aveva con sé 5 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, oltre ad un 24enne in possesso di un bilancino di precisione e 0,6 grammi di marijuana.

Venerdì, invece, a Bassano del Grappa (VI), Rosà (VI), Rossano Veneto (VI), Mussolente (VI), Romano d’Ezzelino (VI) e Vicenza, sono stati eseguiti ulteriori nove decreti di perquisizioni domiciliari e personali, emessi dalla Procura della Repubblica di Vicenza. In questo caso, a finire con le manette ai polsi, è stato un giovane 24enne di Romano d’Ezzelino arrestato in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, trovato in possesso nella sua abitazione di circa 600 grammi di marijuana suddivisa in una decina di dosi da oltre 50 grammi ciascuna, nonché bilancini elettronici e circa 170 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. In attesa dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

Nell'occasione, sono stati segnalati alla locale Prefettura, quali assuntori di droga: un 24enne di Rosà in possesso di 33 gr. di marijuana; un 21enne di Mussolente in possesso di 3,2 gr. di marijuana; un 27enne di Bassano del Grappa in possesso di 3 gr. di marijuana; un 25enne di Rosà in possesso di 9 gr. di marijuana ed un 26enne di Bassano del Grappa segnalato alla Prefettura per possesso di 13 gr. di marijuana.

Iniziata a marzo 2019, l'operazione Good Guys ha, in totale, portato all'arresto di 9 persone, di cui due donne, alla denuncia di 10 persone e alla segnalazione alla Procura di 20 giovani assuntori di sostanza stupefacente. Per quanto riguarda i sequestri, questi sono i dati: oltre 700 grammi di cocaina; 1 kilo e 300 grammi circa di hashish; 1 kilo e 360 grammi circa ed una serra con 14 piante in piena infiorescenza di marijuana, oltre a 150 semi; 0,4 grammi di ketamina; 12,7 grammi di funghi allucinogeni; numerosi bilancini di precisione, sostanze da taglio, grinder, buste per il confezionamento, un’intera serra per la coltivazione e ben 15 mila euro in contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.