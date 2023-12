Salgareda e Gorgo, ritrovate granate e bombe delle due guerre mondiali

Nella giornata di ieri, 11 dicembre, gli specialisti del 3^ Reggimento Guastatori dell’Esercito, unità operativa inquadrata sotto il Comando Forze Operative Nord, sono intervenuti in provincia di Treviso, a Salgareda, in via Calllunga e via Chiodo, e a Gorgo al Monticano, in via Michelangelo, per la messa in sicurezza e neutralizzazione di numerosi ordigni ancora attivi risalenti ai due conflitti mondiali. Gli ordigni bellici di varia nazionalità, italiana, austroungarica e inglese (una granata di artiglieria a Gorgo, una bomba a mano e un fumogelo in via Callunga e due granate in via Chiodo) sono stati segnalati alle forze dell’ordine da contadini che le hanno rinvenute in momenti diversi nei loro vigneti e hanno dato l’allarme. Trasportati a Cimadolmo nell'area della cava Zanardo, sono stati fatti brillare.