Bar Bixio, stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici fino a Natale

Sospesa la vendita e la somministrazione di alcolici al Bar Bixio di Treviso, nelle vicinanze dello stadio Tenni. Dopo la chiusura di cinque giorni disposta dalla Questura poco più di una settimana fa, oggi è arrivata una nuova ordinanza comunale che vieta al bar di vendere e servire bevande alcoliche per un mese (fino al 25 dicembre). Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 del pomeriggio fino alle 3 di notte. Un'ordinanza mirata a tutelare la vivibilità urbana, il decoro della zona e ad evitare nuovi episodi di violenza.

«Non è certo la prima volta che il Comune, tramite la polizia locale, emette ordinanze di "anti-alcol" - spiega il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo - Il provvedimento è già stato assunto due volte nei confronti di un bar a San Liberale, verso due pubblici esercizi che operano nei pressi di vicolo Orioli e, nel mese di agosto, a carico di un bar di via Roma dove si era registrata un'aggressione». Misure che hanno però portato a risultati importanti visto che, come nel caso del quadrante di via Roma e Orioli, hanno contribuito a far cessare gli episodi di violenza. «Tali provvedimenti - conclude Gallo - permettono di responsabilizzare gli esercenti che in qualche modo devono intervenire per prevenire episodi di violenza o intemperanza dei propri clienti, salvaguardando il più possibile la vivibilità della zona dove operano i singoli pubblici esercizi».