Ancora libero il "pirata" che ha ucciso Massimo, mistero sul guidatore

E' trascorsa quasi una settimana dalla tragica morte di Massimo Feletto, il 50enne affetto dalla sindrome di down che nella serata di domenica scorsa, 14 luglio, è stato travolto e ucciso da un'automobilista pirata che non si è fermato a soccorrere l'uomo e la 40enne di origini marocchine che si trovava con lui sul ciglio della strada, in via Campagne a Tempio di Ormelle. Domani, 20 luglio, alle 10.30, saranno decine le persone che parteciperanno alle esequie presso la chiesa parrocchiale di Tempio: Feletto era ben inserito nella comunità, impegnato nel sociale e molto amato. Fortunatamente restano stabili le condizioni della 40enne, da qualche giorno ricoverata in ospedale al Ca' Foncello di Treviso: la donna, seppur in terapia intensiva a causa di alcune lesioni interne, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto le indagini sul responsabile della morte di Feletto proseguono: l'auto del pirata, una Fiat grande Punto grigio chiaro, sarebbe stata individuata (sul luogo della tragedia era stato lasciato uno specchietto) ma non sarebbe ancora definita l'identità del guidatore che rischia una denuncia per omissione di soccorso e omicidio stradale. Si ipotizza che il "pirata" possa essere un vicino parente o un amico del proprietario del veicolo.