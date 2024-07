Ucciso da un'auto pirata, folla di gente per l'ultimo saluto a Massimo Feletto

Gli amici del volontariato, conoscenti e persone che hanno voluto tributargli l'ultimo saluto. Erano in tanti stamattina, 20 luglio, ai funerali di Massimo Feletto, il 50enne di Ormelle affetto dalla sindrome di down che nella serata di domenica scorsa, 14 luglio, è stato travolto e ucciso in via Campagne a Tempio di Ormelle da un'automobilista pirata che non si è fermato a soccorrerlo. Le esequie si sono tenute nella chiesa parrocchiale di Tempio.

Mezzo migliaio di persone che si sono stretti intorno al dolore dei fratelli Enrica, Cristina e Stefano ma anche di tutti i volontari dell’Aipd Persone Down della quale Massimo faceva parte. Presenti anche i colleghi dell’associazione Vita Down di San Polo di Piave che lavoravano con lui al ristorante Casa Vittoria. Tra le persone intervenute anche numerose autorità militari e civili tra cui il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti. A celebrare il funerale il Vescovo della diocesi di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, assieme al parroco di Tempio Alberto Basso. Massimo era molto conosciuto anche all’interno della comunità religiosa del proprio comune considerata la sua presenza costante alle messe e agli eventi parrocchiali.

«Siamo impoveriti da questo tragico evento - ha commentato Pizziolo durante l’omelia - lo conoscevo superficialmente ma ho sempre notato la sua voglia di vivere. Ricordo bene la sua gioia all’apertura di casa Vittoria». «Credo che definire queste persone come speciali sia l’aggettivo più giusto - aggiunge il Vescovo - caratterizzate da un’immensa gioia di vivere, capaci di far nascere legami che altri non riescono a creare nella loro vita». Al termine Claudio Pizziolo ha lanciato l’appello al responsabile della tragedia perché trovi il coraggio di costituirsi.

Massimo è stato ricordato da molti come una persona semplice e sempre disponibile verso gli altri, con una grande ammirazione verso quello stesso Vescovo Pizziolo che ha celebrato il suo funerale. Nessun riferimento è stato fatto, durante l'omelia,al pirata della strada che ha travolto e ucciso Massimo. L'auto, una Fiat grande Punto grigio chiaro, sarebbe stata individuata (sul luogo della tragedia era stato lasciato uno specchietto) ma non sarebbe ancora definita l'identità del guidatore che rischia una denuncia per omissione di soccorso e omicidio stradale. Si ipotizza che l'uomo al volante possa essere un vicino parente o un amico del proprietario del veicolo. Fortunatamente restano invece stabili le condizioni della badante 40enne che era con Massimo al momento del sinistro. Da qualche giorno la donna è ricoverata in ospedale al Ca' Foncello di Treviso e, seppur in terapia intensiva a causa di alcune lesioni interne, non sarebbe più in pericolo di vita. Al termine del funerale amici, familiari e parenti hanno lasciato volare in cielo dei palloncini colorati.