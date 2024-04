/ Via Rai

Incendio nella notte, casa di tre piani distrutta dalle fiamme

Tra domenica 14 e lunedì 15 aprile i vigili del fuoco di Motta di Livenza, Conegliano e Treviso sono intervenuti in via Rai a Ormelle per spegnere l'imponente incendio divampato in un'abitazione disabitata. Nessuna persona ferita