/ Via Roma

Incidente di Ormelle, salgono a tre le vittime: Davinder non ce l'ha fatta

Si aggrava il bilancio dello schianto avvenuto venerdì sera in Via Roma: Davinder Kumar, 26enne di origine indiane ha perso la vita all'alba di domenica all'ospedale Ca' Foncello. L'unico sopravvissuto, il 23enne D.V., è ricoverato in terapia intensiva