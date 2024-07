Ucciso da un auto mentre torna a casa, il "pirata" ha le ore contate

Una macchina, con dei danni alla carrozzeria compatibili con l'investimento, sarebbe stata ripresa da una telecamere di video sorveglianza non lontano da dove domenica sera 14 luglio Massimo Feletto è stato travolto e ucciso. Il pirata della strada che con la sua Grande Punto grigia avrebbe causato la morte del 50enne avrebbe insomma le ore contate. Le ricerche dell'investitore sono state estese anche alle province di Pordenone e Venezia, cioè nei due territori che confinano con Tempio d'Ormelle dove, in via Campagne (una zona priva di occhi elettronici e peraltro scarsamente illuminata) è avvenuta la tragedia. Sono ora al vaglio degli investigatori altre riprese di videocamere lungo il tragitto compiuto dall'automobilista che possano tornare utili alla sua identificazione.

Nello schianto era rimasta ferita anche la 40enne che lavorava come badante di Massimo, diversamente abile ma molto attivo in particolare a "Casa Vittoria" a San Polo di Piave dove si occupava dell'orto e delle serre. Le condizioni della donna, le cui ferite sembravano inizialmente non gravi, sono peggiorate nel corso delle ultime ore a causa di alcune lesioni interne. La 40enne di trova ricoverata al Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato a poche centinaia di metri da casa di Massimo, che stava camminando sul ciglio della strada. Il colpo è stato talmente forte che il corpo del 50enne, che si trovava vicino alla careggiata, è stato sbalzato di parecchi metri. A terra sono stata trovate anche tracce di vetri rotti, probabilmente dello specchietto laterale destro.