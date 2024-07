Auto pirata investe e uccide un 51enne

Un terribile incidente è accaduto nella serata di oggi 14 luglio a Tempio di Ormelle. Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto. Il guidatore della vettura si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto in via Campagne, poco dopo le 21. Al loro arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare il decesso di M.F., 51enne residente a Ormelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Conegliano. Al momento non è chiaro se il 51enne, che era in compagnia di una donna, una 41enne di origine marocchina che è rimasta ferita non gravemente, stava rincasando ed era sul ciglio della strada. Il "pirata" si sarebbe allontanato in direzione di Ormelle ed è ricercato da svariate pattuglie in tutto il coneglianese.