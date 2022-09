Lavori sul tetto di un amico, precipita da quattro metri

Stava eseguendo dei lavori di manutenzione al tetto dell'abitazione di un conoscente e, forse per una distrazione o per un malore, è precipitato nel vuoto da un'altezza di quattro metri, schiantandosi a terra e sbattendo violentemente il capo a terra. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, attorno alle 16.30 presso un'abitazione in via Rai, a Ormelle. A restare ferito un 54enne della zona, B.A., che è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva, nel reparto di neurochirugia. La prognosi è riservata, a causa di un grave trauma cranico. Per accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro sono intervenuti i carabinieri e il nucleo Spisal dell'Ulss 2.