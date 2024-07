Caccia al "pirata" che ha travolto Massimo: ricerche estese a pordenonese e veneziano

Sono state estese anche alle province di Pordenone e Venezia le ricerche del "pirata della strada" che domenica sera, 14 luglio, ha travolto e ucciso Massimo Feletto, 50enne diversamente abile che stava passeggiando in compagnia della badante, una 40enne di origini marocchine, lungo via Campagne a Tempio di Ormelle, a poche centinaia di metri da casa. Nello schianto l'uomo, molto attivo in particolare a "Casa Vittoria" a San Polo di Piave dove si occupava dell'orto e delle serre, è morto praticamente sul colpo mentre la donna è rimasta ferita in modo fortunatamente non grave. I carabinieri della Compagnia di Conegliano starebbero stringendo il cerchio intorno all'automobilista che è fuggito senza prestare soccorso: il "pirata" ha lasciato sul luogo dello schianto uno specchietto laterale, da cui è stata identificato il modello dell'auto, una Fiat Grande Punto di colore chiaro. Ad essere passate al setaccio in queste ore le telecamere di videosorveglianza e i lettori di targa della zona ma l'analisi non starebbe dando le risposte sperate. Il responsabile della morte di Feletto dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il funerale del 50enne non è ancora stato fissato; la salma potrebbe essere messa a disposizione della famiglia nei prossimi giorni. Intanto continua l'ondata di cordoglio per la tragica fine dell'uomo, molto conosciuto e amato proprio per il suo impegno nel volontariato.