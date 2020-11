Orologi rubati e gettati in strada dai ladri: li ritrova un passante

Ladri in azione nella serata di martedì 24 novembre a Canizzano e nella zona di Quinto di Treviso. Case e appartamenti sono stati messi sottosopra dai malviventi in cerca di gioielli e denaro contante. Tra gli oggetti rubati: anelli, orologi, chiavi e soldi.

La buona notizia è che nelle scorse ore un residente della zona, camminando in Via Spigariola a Treviso, ha trovato buona parte della refurtiva. Una decina di orologi, anelli, chiavi di casa e un coltellino svizzero. Tutti oggetti abbandonati dai ladri durante la loro fuga dopo i furti in appartamento. Chiunque riconosca come suo uno o più oggetti in foto può rivolgersi alla Questura di Treviso dove la refurtiva è stata portata nelle scorse ore.