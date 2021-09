Malore fatale, dirigente sportivo stroncato a 45 anni

Grave lutto ad Orsago per la scomparsa di Andrea Astolfi, ex presidente della Pro Loco e attuale vicepresidente della società calcistica. L'uomo lavorava come dipendente alla Finint di Conegliano. la tragedia nella serata di giovedì. Annullata la festa dello sport che era prevista per il prossimo week end