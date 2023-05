Tagliava gli pneumatici a decine di auto in sosta: fermato un 23enne

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 23enne già noto alle forze dell'ordine per condotte violente e insofferenti verso i militari in servizio. L'attività investigativa dei carabinieri ha consentito di raccogliere le prove della colpevolezza del giovane, ritenuto responsabile di una decina di danneggiamenti di auto parcheggiate in diverse vie del comune di Orsago. Il 23enne era entrato in azione lo scorso marzo, tagliando gli pneumatici dei vecoli in sosta. Dopo le denunce e le segnalazioni da parte degli automobilisti che si erano ritrovati l'auto con le gomme a terra, i militari dell'Arma sono riusciti a identificare il 23enne denunciandolo all'autorità giudiziaria.