Termocoperta si incendia, paura nella notte: genitori e tre bimbi si rifugiano sul terrazzino

Paura nella notte, alle 2.45 circa, a Orsago lungo la Pontebbana per un incendio divampato all'interno di un'abitazione in cui vive una famiglia originaria del Burkina Faso. Le fiamme sono state provocate dal malfunzionamento di una termocoperta che ha poi interessato il letto, vuoto, sistemato in una delle camerette. Il capofamiglia, un 38enne, la moglie e i tre figli di 3,6 e 9 anni sono riusciti a mettersi in salvo spostandosi nel terrazzino al primo piano dell'edificio. E' qui che sono stato portati in salvo dall'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Vittorio Veneto. Fortunatamente, nonostante il forte spavento, è rimasta danneggiata in maniera lieve una sola camera a causa del fumo. Leggermente intossicato solamente il 38enne mentre per il resto della famiglia non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.