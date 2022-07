Lite in famiglia, intervengono i carabinieri: arrestato un 21enne

Una furibonda lite in casa, tra due fratelli, e che ha poi coinvolto tutto il resto della famiglia, costretta a rivolgersi ai carabinieri, temendo che la situazione potesse degenerare. L'episodio è successo nella serata di giovedì ad Orsago e ha portato i militari, aggrediti a calci e pugni, ad arrestare un 21enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La famiglia, di origini senegalesi, sarebbe da tempo in una situazione difficile, turbolenta, proprio a causa delle intemperanze del giovane che ha reagito in malo modo all'intervento dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. I militari hanno riportato alcune contusioni guaribili con una prognosi di qualche giorno. Il 21enne ha trascorso la nottata di giovedì in una cella di sicurezza della caserma e venerdì mattina è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima.