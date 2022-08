Crea un sito per vendere piscine e truffare i clienti: nella rete anche una trevigiana

Sognava di potersi tuffare e rinfrescare in una piscina, con cui sfuggire al gran caldo di questa estate infuocata. Purtroppo per lei è incappata in un raggiro che ha portato i carabinieri della stazione di Cordignano a denunciare per truffa un 25enne pregiudicato di Crotone. Il giovane calabrese, in base a quanto ricostruito dai militari, avrebbe creato un sito internet appositamente per commettere truffe e si è fatto accreditare la somma di euro 399,00 da una 57enne di Orsago. La donna aveva acquistato il finto portale di vendita una piscina che non è mai stata consegnata. Nel frattempo la venditrice si è resa irreperibile.

Ordina legna da ardere, ne arriva solo metà

Nella mattinata, i carabinieri della di Vedelago hanno denunciato, sempre per truffa, un 42enne pregiudicato di Barletta, il quale nell’ambito di una trattativa on-line per la vendita di legna da ardere, si è fatto accreditare la somma 650 euro da un 67enne del centro castellano, consegnandogli poco più della metà del materiale acquistato.