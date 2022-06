Stroncata da una malattia fulminante, si spegne il sorriso di Silvia Pagotto

Aveva scoperto di essere malata quando purtroppo era già troppo tardi e in soli tre mesi non ha avuto scampo. Silvia Pagotto, 48 anni computi a gennaio, si è spenta venerdì 10 giugno.

Per 22 anni Silvia era stata addetta alla vendite presso l'ottica Capello, in corso Garibaldi a Pordenone. Originaria di Orsago, la Pagotto era arrivata nel negozio di ottica nel 2000. A marzo i primi sintomi, poi la dignosi, terribile, di una neoplasia in stadio avanzato. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha lasciato scioccati i tanti clienti del negozio, per i quali era un vero punto di riferimento.

I funerali di Silvia Pagotto, che lascia i genitori e una sorella, saranno celebrati a Orsago martedì 14 giugno alle ore 16.