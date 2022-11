Gara di solidarietà, riapre l'ortofrutta "Da Ferdi" a San Paolo

Non poteva esserci finale migliore: dopo l'incendio che a inizio agosto aveva devastato il negozio di ortofrutta "Da Ferdi", una delle storiche attività del quartiere San Paolo, aperta dal 1975, la gara di solidarietà tra residenti e associazioni locali ha permesso a Ferdinando Evarelli e alla moglie Antonella di riaprire la loro attività venendo subito sommerso dall'affetto dei loro storici clienti. Una bella storia a lieto fine che era però iniziata nel peggiore dei modi.

Lunedì 1º agosto le fiamme si erano sprigionate da un frigo sistemato in uno sgabuzzino all'interno dell'ortofrutta. Il fuoco si era poi propagato agli espositori della merce e al resto del materiale presente all'interno. I residenti, vedendo il fumo uscire dalla serranda, avevano subito dato l'allarme (erano le 14.30 circa) evitando conseguenze peggiori al resto dello stabile che fortunatamente non ha registrato danni. Dodici gli appartamenti che erano stati evacuati sopra il negozio. Ferdinando Evarelli, marito della titolare del negozio, Antonella Callegher, aveva chiuso l'attività alle 13.30 circa, pochi giorni dopo marito e moglie avrebbero chiuso il negozio per le ferie estive invece sono stati costretti a ripartire da zero. In loro soccorso però è però arrivata la vicinanza e soprattutto la generosità dei residenti e delle associazioni di quartiere. L'associazione Quartiere San Paolo, la cooperativa La Esse, l'associazione I Care e gruppi di cittadini, per esprimere solidarietà e riconoscenza alla bottega, avevano aperto una raccolta fondi con cui è stato possibile pagare i danni provocati dall'incendio e riaprire la storica attività.

Il commento del sindaco

Mario Conte, primo cittadino di Treviso, ha fatto visita ai titolari del negozio nella mattinata di sabato 5 novembre: «Vedete gli occhi di Ferdinando e Antonella? Sono pieni di gioia e riconoscenza. Perché regalare una sana quotidianità e prodotti di qualità ai cittadini di San Paolo (e non solo) è la loro vita e tornare a farlo è stato possibile anche grazie all’affetto di un’intera comunità. Entro nel loro negozio da quando sono nato - conclude il sindaco Conte - e vederli di nuovo al banco mi ha reso felice. Il loro negozio di ortofrutta è un punto di riferimento e un’istituzione. Grazie di cuore a tutti coloro che li hanno aiutati, buon lavoro e ben tornati a Ferdi e Antonella»