Osteria della Vittoria, rubati sedie e tavolino, i titolari: «Riportateceli»

Ladri in azione all'Osteria della Vittoria di Volpago del Montello. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 maggio, i malviventi hanno fatto irruzione nel plateatico del locale riuscendo a fuggire dopo aver rubato un tavolino rosso nuovo e sei sedie.

Grande sconforto per i titolari del locale che speravano in un weekend di bel tempo per ripartire al meglio dopo un mese di maggio segnato dal maltempo e preceduto dalle chiusure legate alla pandemia. «L'amarezza è tanta, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo cercando di superare - scrivono su Facebook prima di lanciare un appello all'autore del furto - Se hai un minimo di coscienza e vuoi guardare in faccia i tuoi figli, ti chiediamo di riportarci indietro ciò che è nostro, anche in forma anonima. Non finirò mai di stupirmi dell'umanità». Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati all'osteria anche se, per ora, tavolo e sedie non sono state restituite ai legittimi proprietari.