Entra in osteria e urla: "Comunisti, vi siete vaccinati" poi prende a schiaffi un pensionato

Erano circa le 20.30 di domenica 26 settembre quando, all'Antica Osteria Pozzi di Falzè di Piave frazione di Sernaglia della Battaglia, un 45enne della zona in evidente stato di alterazione ha fatto irruzione nel locale poco prima dell'orario di chiusura.

Come riportato da Antenna3, l'uomo ha iniziato ad urlare e inveire contro i presenti apostrofandoli con queste parole: «Comunisti, perché vi siete vaccinati?» seguite da insulti ed altri improperi. Alessandro Dal Bo e Monica Favaro, titolari e gestori dell'osteria, sono rimasti interdetti all'arrivo dell'uomo. Una volta all'interno del locale, il 45enne si è avvicinato all'unico cliente rimasto (un pensionato habitué) e lo ha preso a schiaffi. Prima di darsi alla fuga l'uomo ha danneggiato gli arredi del locale tra cui una vetrinetta e la lavagnetta appesa all'esterno dell'osteria. I titolari hanno sporto denuncia contro il 45enne per lesioni, danni e minacce. Ad aprile 2021, durante le restrizioni che permettevano ai locali di lavorare solo per asporto, Alessandro dal Bo era stato sanzionato dalle forze dell'ordine per aver servito dei calici di Prosecco al bancone ad alcuni clienti in attesa della loro ordinazione.