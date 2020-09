Colpito da una lastra di metallo di sei quintali, operaio ferito

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 settembre, alla "Eurosand" di via Trentino, a Padernello di Paese. Un operaio di 49 anni, M.A., residente in zona, è stato travolto da una lastra di metallo del peso di circa sei quintali: il manufatto è scivolato dalle forche di un muletto su cui stava per essere spostato, colpendolo. L'uomo stava dirigendo l'operazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il malcapitato ha riportato una frattura scoposta ad una gamba ed è stato trasportato d'urgenza da medici e infermieri del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In supporto al personale sanitario anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti presso l'azienda, specializzata in verniciatura e sabbiatura industriale di metalli, i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.