Delitto sui boschi del Grappa, la coltellata mortale è stata sferrata alle spalle

E' morto per una emorragia interna provocata dalla coltellata, ricevuta da dietro le spalle, che gli ha perforato un polmone. Ma l'assassino o gli assassini - per quanto non vi sarebbe traccia dell'intervento di un'altra persona - ha infierito sul corpo del 39enne infliggendo almeno altri 19 colpi che hanno attinto l'uomo un po' dovunque all'altezza del torace e dell'addome.

E' questo l'esito dell'autopsia effettuata oggi 23 gennaio sul corpo di Bledar Dedja, trovato morto nel boschetto di via Dei Colli a Paderno di Pieve del Grappa nella mattinata di domenica 21 gennaio. Dedja è stato rinvenuto a un centinaio di metri dalla sua auto, una Mercedes Classe B, riverso sul terreno seminudo, con i pantaloni e la biancheria che erano abbassati. L'anatomopatologo Alberto Furlanetto, che contestualmente all'autopsia ha effettuato anche i prelievi per gli esami tossicologici, ha compiuto una serie di test per stabilire se il 39enne avesse o meno consumato un rapporto sessuale prima di essere ucciso.

Il sospetto degli inquirenti, date anche le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere, è che Bledar possa essere stato accoltellato al termine di quello che sarebbe stato un "incontro intimo"; del resto l'area in cui domenica mattina è stato scoperto il corpo, e in particolare via Dei Colli, è nota per essere una zona appartata, lontana da occhi indiscreti e frequentata da coppie alla ricerca di un po' di intimità. Gli investigatori, che hanno sentito a lungo la moglie e i conoscenti, si stanno ora concentrando sul telefonino della vittima - per analizzare le ultime telefonate e i messaggi che Dedja ha mandato prima del fatto di sangue - e sulla macchina dell'uomo, che sarà passata al setaccio dal reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma. In particolare sotto la lente della scientifica ci sarebbero il portafogli e alcune effetti personali alla ricerca di una traccia che potrebbe condurre al responsabile dell'omicidio.

Dedja, racconta infine l'autopsia, è stato colpito sia da posizione prona che supina. L'ipotesi dei due aggressori sembrerebbe venir meno per il fatto che l'albanese presenta numerose ferite superficiali, nessuna mortale, agli avambracci e al palmo delle mani, segno che l'uomo ha cercato di difendersi. Il che fa ritenere molto improbabile che un seconda persona sia intervenuta ad esempio per tentare di immobilizzarlo.

Bladar Dedja lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie dell'Antica Abbazia. A trovare il corpo in una pozza di sangue è stato un amico con cui l'uomo sarebbe dovuto andare a pesca proprio domenica mattina. La moglie, preoccupata dal fatto di non averlo visto rincasare la sera del sabato, ha dato l'allarme solo alle 8 del giorno dopo. Secondo gli accertamenti autoptici l'omicidio sarebbe avvenuto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, anche se è difficile risalire all'ora esatta in quanto il cadavere è rimasta esposto al freddo per tutta la notte.