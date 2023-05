Schianto mortale nella notte di Halloween, chiuse le indagini: si va verso il rinvio a giudizio

Un litigio con il suo ragazzo, la decisione di tornare a casa a piedi da Paderno del Grappa a Fonte: intorno alle 4 l'impatto con l'Audi guidata da Alessandro Giovanardi, 23 anni. La ragazza è stata sbalzata in aria ed è ricaduta una ottantina di metri più avanti, morta sul colpo. Otto mesi dopo quel terribile incidente, avvenuto la notte di Halloween, si sono chiuse le indagini sul decesso tragico di Miriam Ciobanu, la giovane di 22 anni originaria della provincia di Udine (era di Tolmezzo) e residente con i genitori a Fonte. La Procura chiederà il rinvio a giudizio per Giovanardi, accusato di omicidio stradale aggravato dalla forte velocità, dallo stato di ebbrezza e dall'uso di sostanze stupefacenti.

Miriam era stata investita e uccisa lungo via Vittorio Veneto, a Paderno di Pieve del Grappa dall'auto del 23enne che abitava nella zona. Il veicolo stava procedendo da Paderno del Grappa in direzione del Comune di Fonte: la Ciobanu, che era una studentessa, camminava per ragioni che non sono state chiarite in mezzo alla strada sulla carreggiata in cui procedeva l'Audi e nell'impatto, che è stato violentissimo, la parte anteriore e il parabrezza della vettura sono andati semidistrutti.

Quella notte Giovanardi, secondo le indagini, sarebbe sfrecciato lungo via Vittorio Veneto a 158 chilometri all'ora in un tratto stradale che però aveva il limite a 60. La prova dell'alcol test avrebbe dato come risultato 1,33 e il giovane sarebbe risultato positivo anche all'uso di cannabinoidi. Lo scontro è avvenuto all'altezza della fiancata sinistra dell'auto e ha Miriam è stata centrata sulla parte mancina del corpo.

Ora al 23enne sarà dato il tempo (una ventina di giorni) per farsi interrogare dal pubblico ministero o presentare una memoria difensiva. Poi quasi certamente si arriverà alla fissazione dell'udienza preliminare.