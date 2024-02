Omicidio a Paderno del Grappa, Bledar Dedja aveva un cellulare per la sua "doppia vita"

Due telefonini di cui uno sarebbe stato utilizzato per gli appuntamenti clandestini. Mentre il 12 febbraio inizieranno gli esami del Ris di Parma sulla macchina della vittima (le cui chiavi originali non sono ancora state trovate) e sui vestiti ritrovati sul luogo dell'omicidio, gli investigatori scavano sulla "doppia vita" di Bledar Dedja, il 39enne cittadino albanese trovato ucciso domenica 21 gennaio in un boschetto isolato a Paderno del Grappa. Gli inquirenti sembrano abbastanza certi che il 39enne avesse un appuntamento con il killer. Quasi sicuramente un incontro "particolare", che Dedja avrebbe cercato di coprire dicendo che doveva vedersi con degli amici.

Per questo sono è in corso l'esame del secondo apparecchio di proprietà di Dedja. Un cellulare di cui nessuno sarebbe stato a conoscenza dentro cui il pubblico ministero Barbara Sabattini spera di trovare indizi utili per risolvere il giallo e che confermino i sospetti della Procura, che avrebbe ristretto la cerchia dei sospettati. E' probabile che il 39enne, che avrebbe utilizzato il telefonino per conoscere altre persone nelle chat erotiche e per contattarle, abbia ricevuto il messaggio "esca" (il fatto di sangue sarebbe stato una trappola) da parte del suo assassino proprio a quel numero. Il cellulare è però protetto da un codice pin e per sbloccarlo è stato incaricato un esperto.

Pare che la moglie sospettasse la vita segreta di Bledar tanto che, un paio di anni fa, avrebbe assoldato un investigatore privato per conoscere la verità. Da quel momenti i rapporti fra i coniugi sarebbero stati piuttosto freddi. Ora però la famiglia e gli amici vogliono sapere la verità.