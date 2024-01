Delitto di Paderno del Grappa, il "giallo" di un'altra auto sul luogo dell'omicidio

Gli investigatori hanno quadrato il cerchio: l'aggressione di cui è rimasto vittima Bledar Dedja, il 39enne di origine albanese trovato morto nella mattinata di domenica 22 gennaio in via Dei Colli, una via tra i boschi di Paderno del Grappa, sarebbe rimasto vittima di un agguato. E l'impressione è comunque che il cerchio si stia stringendo: una svolta nel caso potrebbe esserci già nei prossimi giorni.

Le chiavi dell'auto dell'uomo, trovato a circa 100 metri di distanza dalla Mercedes Classe B con cui avrebbe raggiunto la zona non sono state trovate. Per entrare dentro i carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto utilizzare il set di riserva, che si trovava nell'abitazione del 39enne. L'ipotesi investigativa maggiormente accreditata è che Bledar sia dato appuntamento con il suo killer ma che l'albanese sarebbe stato aggredito forse all'interno di un'altra automobile, parcheggiata vicina alla sua. Tesi avvalorata dal fatto che all'interno della Mercedes non sono state trovate tracce di sangue o di una colluttazione.

Ma è possibile anche che l'assassino si tenuto le chiavi dopo avere rovistato all'interno alla ricerca di qualche cosa, Il mezzo è ora a disposizione del Ris dei Carabinieri di Parma che effettueranno i rilievi alla ricerca di tracce che possano dare un volto a chi, sabato 20, nel tardo pomeriggio, ha accoltellato l'albanese almeno 20 volte. Uno dei questi colpi, inferto alle spalle, avrebbe raggiunto Bledar ad un polmone causando successivamente una emorragia interna che l'ha portato al decesso. Un particolare interesse rivestirebbero gli effetti personali di Dedja, ritrovati all'interno della macchina. Soprattutto il portafogli, da cui comunque non sarebbe stato sottratto nulla ma su cui potrebbero esserci delle impronte che potrebbero portare dritte al responsabile dell'assassinio.

L'attenzione viene rivolta anche al telefono del 39enne e soprattutto alle chat telefoniche in cui si spera di trovare elementi utili per l'indagine. Al momento si sa che l'ultima telefonata fatta da Dedja è stata quella alla cognata intorno alle 16,05. Poi più nulla. I carabinieri scavano nelle relazioni della vittima che sarebbe stata uccisa nel corso di quello che sarebbe stato un incontro intimo: l'uomo è stato infatti trovato con i pantaloni e la biancheria intima calata. Sul cadavere, nel corso dell'autopsia, sono stati effettuati una serie di prelievi che diranno se prima di essere pugnalato avesse avuto un rapporto sessuale. Sempre che il fatto che l'uomo sia stato trovato seminudo non sia stata una messa in scena per sviare gli inquirenti.

Fino a questo momento sono state sentite circa una ventina di persone – parenti e conoscenti dell'uomo - tra cui anche l'amico che ha rivenuto il corpo in via Dei Carpini e con cui il 39enne sarebbe dovuto andare a pesca domenica mattina.