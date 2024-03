Omicidio a Paderno del Grappa, si fa sempre più strada la pista del ricatto

Tre ore di faccia a faccia nel carcere di Treviso con il pubblico ministero della Procura Minorile di Venezia Giovanni Parolin. Tanto è durato il supplemento di interrogatorio chiesto dalla difesa del giovane di 17 anni reo confesso dell'omicidio di Bledar Dedja, il 39enne di origine albanese e padre di famiglia ritrovato ucciso nella mattinata di domenica 21 gennaio in un boschetto appartato in via dei Carpini a Paderno del Grappa. Su quello che il minorenne ha detto al pm è calata una cortina di riserbo ma pare che gli inquirenti si stiano orientando verso un delitto che sarebbe stato causato da un ricatto che il 39enne avrebbe messo in atto nei confronti del giovane, con cui l'ultimo appuntamento era stato concordato attraverso una applicazione telefonica dedicata agli incontri tra persone omosessuali.

Il ragazzino, che ha alle spalle una famiglia definita dagli investigatori "normale", avrebbe conosciuto Bledar circa un anno fa durante un periodo passato in alternanza scuola-lavoro nella pizzeria in cui lavorava l'albanese. Tra i due sarebbe nata una frequentazione particolare, dei giochi adulti che però il 17enne avrebbe voluto interrompere. Così avrebbe chiesto a Dedja di mettere fine a quella storia ma l'uomo si sarebbe rifiutato e avrebbe anche tentato di ricattare il ragazzo, dicendogli che avrebbe fatto sapere tutto alla famiglia. Il giovane, messo con le spalle al muro, avrebbe allora optato per la più tragica delle soluzioni.