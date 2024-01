Omicidio di Paderno: esclusa la rapina, spunta l'ipotesi del delitto passionale

Un incontro finito male, lui che probabilmente avrebbe tentato di sfuggire al suo assassino allontanandosi fino a un centinaio di metri dalla sua Mercedes, ritrovata nei pressi del luoghi in cui si è consumato il delitto. La morte di Bledar Dedja, l'albanese di 39 anni residente ad Asolo ritrovato accoltellato a morte domenica mattina sui boschi di Paderno del Grappa, risalirebbe al tardo pomeriggio di sabato 20 gennaio. Ma l'anatomopatologo che ha condotto l'esame esterno cadaverico - mentre l'autopsia verrà effettuata con ogni probabilità dopo domani, mercoledì 24 gennaio - non è riuscito a dare un'ora precisa per il decesso: il corpo è rimasto infatti esposto alle temperature estremante rigide per tutta la nottata di sabato.

Di certo c'è che questo ennesimo omicidio che tinge di sangue la Marca non sarebbe avvenuto al termine di una rapina: il portafoglio e gli effetti personali di Bledar sono stati ritrovati all'interno dell'auto e il killer non gli avrebbe neppure toccati. Lo conferma anche il Procuratore della Repubblica di Treviso Marco Martani che rompe il massimo riserbo che c'è sul caso affermando che al vaglio degli investigatori ci sono le ultime chiamate fatte e ricevute con il suo telefonino, tra cui una conversazione intercorsa con la cognata alle 16,15. I carabinieri stanno inoltre ancora sentendo i familiari e gli amici del 39enne a caccia di indizi: l'attenzione è rivolta soprattutto svelare con chi Dedjar avesse dovuto incontrarsi in quel pomeriggio. Una delle piste che gli inquirenti stanno seguendo sarebbe comunque quella di un delitto maturato nel contesto di conoscenze "intime" del 39enne, che è stato rinvenuto parzialmente svestito, con i pantaloni abbassati.

I militari dell'Arma sono inoltre alla ricerca dell'arma del delitto, un coltello che avrebbe attinto il corpo della vittima parecchie volte: uno dei colpi è stato quello mortale, affondando in un polmone fino a trafiggerlo, mentre tante sono quelle che a un primo esame sembrano ferite agli arti superiori da difesa, segno che il 39enne avrebbe cercato di proteggersi dai fendenti afferrando anche la lama con la mani.

La zona dell'omicidio non è coperta da telecamere di video sorveglianza pubbliche né tanto meno è un zona dove sono presenti lettori di targa che potrebbero aver immortalato la macchina dell'omicida. L'unica speranza è che una immagine della Mercedes sia stata ripresa da una video camere privata installata in una delle case private e che potrebbero aver catturato la vettura di Dedja mentre arrivava a Paderno e magari dire se l'uomo era solo o in compagnia di qualcuno.