Omicidio di Bledar Dedja, sentita una donna incontrata sul web

Bledar Dedja, l'uomo di 39 anni trovato morto domenica scorsa in un boschetto, in via Dei Carpini a Paderno del Grappa, avrebbe avuto un rapporto extraconiugale con una donna conosciuta circa due anni fa su una applicazione dedicata agli incontri. Si tratterebbe di una 30enne albanese, a sua volta sposata con un uomo connazionale della vittima. La donna sarebbe già stata sentita dagli investigatori.

Alla donna gli inquirenti sarebbero arrivati analizzando il traffico telefonico di Bledar, in particolare la messaggistica. Nel corso dell'interrogatorio lei stessa avrebbe ammesso di aver incontrato il 39enne un paio di anni fa, una amicizia nata nell'ambiente virtuale di una applicazione sulla rete e forse divenuta con il tempo qualche cosa di più.

Bledar, che era sposato e che aveva due figlie, avrebbe avuto quindi una seconda vita di cui avrebbe tenuto accuratamente all'oscuro la coniuge. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è quella secondo cui Dedja frequentasse con una certa assiduità le chat finalizzate agli incontri e che potrebbe aver avuto più di una amica con la quale si frequentava. A quell'ultimo appuntamento il 39enne e la persona con cui si accompagnava potrebbero non essere stati soli. Sorpreso l'uomo avrebbe cercato di sfuggire l'aggressore che però l'ha subito raggiunto e pugnalato alle spalle.