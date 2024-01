Accoltellato a Paderno del Grappa, il Ris al lavoro sull'auto della vittima

Mancherebbe solo un tassello per arrivare ad individuare l'assassino di Bledar Dedja, l'albanese di 39 anni trovato morto domenica 21 gennaio in un boschetto in via Dei Carpini a Paderno del Grappa. Dalla mattinata di oggi 29 gennaio il Ris dei Carabinieri di Parma è al lavoro per trovare tracce che possano portare al killer e lasciate sulla macchina del 39enne, un Mercedes Classe B, con cui Bledar ha raggiunto il posto in cui secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto l'ultimo degli incontri clandestini che avrebbero segnato la vita recente dell'albanese. Donne ma forse anche uomini, che Dedja avrebbe contattato tramite varie app di incontri. Come la 30enne compatriota che, contattata dagli investigatori, ha detto di averlo conosciuto due anni fa proprio in una chat di internet e di aver cominciato una frequentazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il reparto investigazioni scientifiche sta esaminando solo la vettura, ritrovata chiusa con le chiavi che però non sono mai state ritrovate insieme all'arma del delitto (un coltello con cui l'uomo sarebbe stato colpito almeno 20 volte) ma anche i capi di vestiario ritrovati accanto al cadavere. Così come sarebbero stata analizzata la scena del crimine, che si trova in una zona isolata nota per essere punto di incontro di coppie per lo più clandestine. I risultati degli esami, soprattutto quelli che vanno alla caccia di tracce di Dna dell'omicida, si conosceranno soltanto nelle prossimi giorni.

Da parecchi anni Dedja avrebbe avuto una "vita parallela", fatta di incontri clandestini. Pare che la moglie sospettasse qualche cosa e avesse assoldato un investigatore privato per conoscere la verità. Da quel momenti i rapporti fra i coniugi sarebbero stati molto freddi. Qualcuno, nel pomeriggio di sabato 20 (giorno della morte) potrebbe averlo contattato al telefono. Ma non si trattava di un incontro a sfondo sessuale ma piuttosto di una trappola mortale.