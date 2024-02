Omicidio a Paderno, lunedì il presunto assassino davanti al giudice

Si terrà lunedì 26 febbraio, alle ore 9.30, l'udienza di convalida per il 17enne accusato dell'omicidio di Bledar Dedja, giardiniere albanese 39enne trovato accoltellato e senza vita domenica 21 gennaio in un boschetto di Paderno del Grappa. Il giovane, difeso dall'avvocato Elisa Berton, si trova al momento nel carcere minorile di Santa Bona. Lunedì mattina sarà ascoltato dal pubblico ministero del tribunale minorile.

Le indagini portate avanti da carabinieri e Procura dei minori si stanno muovendo con la massima attenzione e riservatezza vista l'entità del delitto che vede coinvote la sfera privata della famiglia di Bledar oltre a una rete sommersa legata alla prostituzione minorile. Soldi in cambio di sesso dopo un appuntamento che Bledar e il suo assassino avevano concordato al telefono nei giorni prima del delitto. L'ipotesi sta diventando sempre più insistente dopo che gli inquirenti avrebbero scoperto indizi sul fatto che il luogo in cui è avvenuto il delitto fosse da tempo teatro di incontri a sfondo sessuale tra adulti e minorenni. L'analisi dei tabulati telefonici del 17enne e di Bledar potrebbe essere fondamentale, in tal senso, per ricostruire un quadro più preciso di quanto accaduto. Di certo finora c'è solo che il killer di Bledar si è allontanato a piedi dal luogo del delitto mentre non è ancora confermato il ritrovamento delle chiavi dell'auto del 39enne.