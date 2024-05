Malore alla guida, 53enne riesce a fermarsi e accostare: è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte in ospedale a Padova l'automobilista di 53 anni, residente a Miane, colto da malore improvviso mentre si trovava al volante della sua auto lungo via Desman a Borgoricco, in provincia di Padova. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti che hanno notato l'auto dell'uomo viaggiare in maniera pericolosamente incerta. Con le ultime forze disponibili, il 53enne è riuscito a fermare la marcia evitando così un incidente stradale.

I carabinieri della stazione di Campodarsego, una volta individuata e raggiunta l’auto ferma a bordo strada, hanno trovato il conducente in stato di semi incoscienza. Tempestivamente allertato il personale medico del Suem 118, il paziente è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale a Padova in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per capire se l'uomo riuscirà a salvarsi.