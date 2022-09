Brutale pestaggio nel centro di Padova, aggredito un 37enne di Conegliano

Aggredito con calci e pugni e poi messo ko a colpi di cocci di bottiglia. Il drammatico episodio, l'ultimo di una lunga serie di pestaggi, si è verificato ieri sera, 19 settembre alle 21.30 a Padova lungo il centralissimo corso del Popolo. Secondo una prima ricostruzione la vittima, un marocchino di 37 anni residente a Conegliano, che stava passeggiando verso il centro con una valigia, sarebbe sceso dal treno. Arrivato di fronte ad un negozio etnico è stato avvicinato da un manipolo di nordafricani. Ne è nata una discussione per futili motivi. Un dato è certo l'aggredito e i malviventi non si conoscevano. Sta di fatto che dalle parole si è passati subito alle vie di fatto e il malcapitato è stato aggredito a calci e pugni. Uno dei malviventi non contento l'ha colpito in testa con una bottiglia di birra riducendolo ad una maschera di sangue. Poi è scattato il classico fuggi fuggi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della sezione Volanti. Grazie alle riprese della videosorveglianza e ad alcuni testimoni, gli investigatori della Questura confidano in tempi rapidi di identificare e assicurare alla giustizia gli autori del brutale pestaggio. Il ferito è stato trasportato in ospedale, non versa in pericolo di vita.

Il commento

Il consigliere comunale di minoranza Eleonora Mosco ha riferito: «La dinamica dell'episodio dimostra come a Padova i delinquenti non abbiano ormai paura di niente: solo un senso di assoluta impunità può portare a mettere in atto un crimine così grave in orario di punta, in una strada centrale frequentatissima da turisti, studenti e famiglie. La situazione è completamente fuori controllo. Il primo passo per risolvere qualsiasi problema è riconoscerne l'esistenza: nascondere la testa sotto la sabbia come ha fatto l'amministrazione, continuando contro ogni evidenza a parlare di una città sicura, ci ha portato a questa situazione. Le famiglie, in questa e altre zone di Padova, sono spaventate e arrabbiate. Camminare per strada senza paura di essere aggrediti dovrebbe essere la normalità: una normalità da cui il nostro comune è purtroppo sempre più distante».