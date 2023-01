Maxi abbandono di rifiuti a Paese, due persone nei guai

I carabinieri di Montebelluna hanno ritrovato in un capannone industriale, non distante da dove erano stati rubati, i cassoni e il carrello elevatore spariti lo scorso 12 novembre da una ditta di Paese. I denunciati sono due 50enni italiani, uno dei quali è il proprietario del capannone dov'è stata trovata la refurtiva.

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma i responsabili, dopo aver rubato i cassoni dall'azienda di Paese, avrebbero abbandonato gran parte dei rifiuti in essi contenuti nell'area ex Simmel di Castagnole per poi poter riutilizzare i cassoni, del valore di circa 40mila euro. Sono due i soggetti nei cui confronti, al momento, i carabinieri ravvisano responsabilità, a vario titolo, rispetto alle condotte citate, e la cui posizione passerà ora al necessario vaglio dell'autorità giudiziaria.