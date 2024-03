Malattia fulminante, addio il geometra Angelo Pontello, aveva 59 anni

Grave lutto a Postioma di Paese per l'improvvisa scomparsa, all'età di 59 anni, di Angelo Pontello, mancato sabato scorso a causa di una malattia fulminante che gli era stata diagnosticata solo poche settimane fa. Geometra molto esperto e apprezzato, è stato titolare, con il fratello Bruno, di un'impresa artigiana nel settore edile che operava in tutta la provincia di Treviso. Lascia la moglie Ana, i figli Romina e Lorenzo oltre ai fratelli Bruno e Stefano che è il presidente di Avis Provinciale Treviso. Lo stesso Angelo era stato un donatore di sangue. Attivo nel volontariato con Avis, Pontello era entrato a dare una mano nella gestione del Gruppo ciclistico di Postioma. «Era una persona attenta al prossimo. Per questo, come da sua volontà, è stato fatto l'espianto delle cornee. Era animato dallo spirito di aiutare le altre persone e questo suo gesto del dono delle cornee è stato l'occasione di completare questo suo percorso di volontariato e di attenzione verso il prossimo»: raccontano i familiari. Il funerale sarà celebrato mercoledì prossimo, 13 marzo, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di Postioma di Paese.