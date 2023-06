Anziana preleva al bancomat, ladro "manolesta" prende il denaro e scappa

Furto con destrezza ieri verso le 19 a Paese, in via Cesare Battisti, ai danni di una 87enne del posto che stava effettuando un prelievo presso un istituto di credito del luogo. La donna è stata avvicinata alle spalle da un uomo con il volto travisato, pare, da mascherina chirurgica che con un gesto repentino è riuscito ad appropriarsi dall'erogatore della somma di 200 euro che l'anziana stava prelevando, dileguandosi poi velocemente a piedi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Paese. Al setaccio le telecamere presenti nella zona.