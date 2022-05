Ladri penetrano nel bar, sparito il fondocassa

I ladri tornano a prendere d'assalto i bar della Marca. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti sono entrati all'interno del bar "Al cigno bianco" di Paese, in via Postumia, e sono riusciti a prendere una modesta somma di circa 200 euro, il fondocassa del locale, allontanandosi poi facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Paese. I malviventi hanno forzato una finestra al piano terra della struttura e sarebbero penetrati all'interno per poi puntare dritti alla cassa.