Anziana derubata della borsa e scaraventata a terra, 49enne condannato a 5 anni

Un 49enne trevigiano è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Paese: dovrà espiare la pena di 5 anni e 9 mesi per il reato di rapina aggravata. Nei suoi confronti la Procura di Treviso aveva emesso un ordine di carcerazione. I fatti risalgono all'agosto 2019, quando una pensionata 76enne di Paese in sella alla propria bicicletta era stata avvicinata da uno sconosciuto a sua volta in bici che si era impossessato della borsa che la donna teneva appoggiata sul cestino e poi si era dileguato. All'epoca dei fatti l'anziana era caduta a terra ed era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, mentre la borsa asportatale era stata successivamente ritrovata poco distante priva di soldi e documenti. L'arrestato è stato condotto in carcere a Treviso.