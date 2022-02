Camion bloccato sui binari, vigile del fuoco rallenta il treno in transito

Questa mattina intorno alle 9.20 all' altezza del passaggio a livello in via Maso nel comune di Paese, un pompiere che si trovava casualmente in transito di lì per servizi d'istituto è intervenuto scendendo a piedi per segnalare al treno in arrivo l'ostacolo ovvero un camion rimasto bloccato fra i passaggi a livello. Per fortuna la tempestiva segnalazione "manuale" ha permesso al macchinista di fermare il convoglio.