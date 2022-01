Camion rompe lo sterzo, traffico in tilt per ore a Postioma

Viabilità in tilt per buona parte della mattinata a Postioma di Paese per un camion frigo dell'azienda Lattebusche che è finito in panne in un tratto in curva di via Corazzin, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale. A provocare il guasto sarebbe stata la rottura ad un compressore che ha di fatto reso impossibile l'utilizzo dello sterzo da parte del conducente. Dalle 9 fino alle 12 il camion ha ostruito il carreggiata, costringendo la polizia locale a varie deviazioni al traffico sul posto. Particolarmente lunghe le operazioni di recupero del mezzo e della merce che si trovava all'interno, prodotti che sono stati scaricati e affidati ad un altro veicolo.