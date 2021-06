Azienda di idraulici nel mirino: rogo devasta due furgoni e due auto

Due furgoni, un Fiat Ducato ed un Ford Transit, e due auto, una Ford Fiesta e una Lancia Lybra, tutti distrutti da un devastante incendio che ha provocato danni per alcune decine di migliaia di euro. Il rogo è divampato nella tarda serata di lunedì nel piazzale dell'azienda Idrosistem di via Falzadel a Castagnole di Paese. L'intervento dei vigili del fuoco ha limitato il peggio, evitando che le fiamme si propagassero anche all'abitazione in cui vive il titolare dell'impresa, Renato Furlan, e il figlio Marco. Indagini sono in corso per accertare se l'incendio sia o meno di origine dolosa come ipotizzano gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che hanno svolto sul posto gli accertamenti del caso. Improbabile per ora la pista del corto circuito: le fiamme sarebbero partite da uno dei quattro veicoli per poi interessare anche gli altri mezzi attigui. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri e le volanti della polizia. Auto e furgoni (con all'interno l'attrezzatura da lavoro) sono attualmente sotto sequestro.