Moglie e amica carbonizzate nel rogo di Castagnole, arrestato il marito

I carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Treviso, un 70enne trevigiano, Sergio Miglioranza accusato di aver dato fuoco, lo scorso 10 giugno, all’abitazione che questi condivideva con la moglie e con una conoscente, Franca Fava, 68 anni, e di un' amica, Fiorella Sandre, 74 anni, entrambe morte carbonizzate a seguito del violento incendio divampato in tempi rapidissimi. Il movente del duplice, efferato omicidio sarebbe da ricondursi alla volontà dell’arrestato di incassare premi assicurativi su danni provocati da incendio allo stabile ed a terzi, ammontanti a svariate centinaia di migliaia di Euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un punto stampa che avrà luogo, nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID, alle ore 10.30 odierne, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso di via Cornarotta 24.