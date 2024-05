Corriera Mom bloccata tra le sbarre del passaggio a livello: tragedia sfiorata

Erano le 12.45 di martedì scorso, 30 aprile, quando una corriera Mom è rimasta incastrata tra una sbarra e l'altra del passaggio a livello di via Casanova a Castagnole di Paese, a pochi centimetri dalla linea ferroviaria che collega Treviso a Montebelluna.

L'episodio è stato segnalato dagli automobilisti che, fermi al passaggio al livello, hanno assistito increduli alla scena. Fortuna ha voluto che lo spazio tra le sbarre e i binari fosse abbastanza largo da consentire alla corriera di non rimanera ferma tra le rotaie. Quando, pochi minuti dopo, è transitato il treno regionale, l'autobus di linea è stato solo sfiorato, senza nessun danno per i mezzi né per i passeggeri della corriera e del treno. I testimoni hanno riferito che la corriera stava viaggiando a velocità elevata nel tentativo di superare il passaggio a livello prima che le sbarre si chiudessero, non riuscendoci. L'episodio è stato segnalato sia a Mom che al Comune di Paese e alla polizia locale. La corriera stava effettuando il percorso della linea 113, da Treviso a San Zenone degli Ezzelini. Le foto pubblicate sui social dagli automobilisti che avevano assistito alla scena, hanno raccolto subito decine di commenti e condivisioni. Non è il primo incidente che si verifica al passaggio a livello di Castagnole: in passato sempre una corriera era stata colpita sul tetto da una sbarra del passaggio a livello con diversi danni per il mezzo pubblico e inevitabili disagi alla circolazione.